Son yıllarda Türkiye'nin birçok bölgesinde kış aylarında beklenen yağışlar görülmezken, bu yıl kış mevsiminin son yılların en sert yağışlarına sahne olması bekleniyor.



Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası'nda bu yıl 'zayıf La Nina' görülmesini bekleyen meteoroloji uzmanları, yılın ilk projeksiyonlarına göre Türkiye'nin üç coğrafi bölgesinde 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında kar yağışı beklendiğini açıkladı.

39 İL İÇİN UYARI YAPILDI



İklim Bilimci Dr. Ozan Bozyurt, mevsim normallerinin üzerinde yağış beklenildiğine dikkat çekerek, 20 Aralık sonrası için 3 coğrafi bölgeye dikkat çekti.



Uzman isim, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey kesimi ve Ege'nin iç kesimleri için şiddetli kar yağışı uyarısında bulunurken, yeni yılın ilk günlerinde kar yağışı altında kalması beklenen 39 ilin listesi belli oldu.





- İstanbul

- Tekirdağ

- Edirne

- Kırklareli

- Balıkesir

- Çanakkale

- Bursa

- Bilecik

- Sakarya

- Kocaeli

- Yalova

- Artvin

- Rize

- Bayburt

- Trabzon

- Gümüşhane

- Giresun

- Ordu

- Tokat

- Amasya

- Samsun

- Sinop

- Çorum

- Kastamonu

- Bartın

- Karabük

- Zonguldak

- Düzce

- Bolu

- Çankırı

- Ankara

- Eskişehir

- Yozgat

- Sivas

- Kırıkkale

- İzmir

- Aydın

- Muğla

- Manisa





