Uzun süredir tartışılan doğum izniyle ilgili taslak çalışma tamamlandı. AKP Meclis grubu önümüzdeki hafta konuyla ilgili taslaktaki son çalışmaları netleştirecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan taslakta, mevcut mevzuattaki annelere verilen doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olan 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması yer alıyor.

İŞÇİ MEMUR FARKI ORTADAN KALDIRILACAK

Yeni düzenleme işçi ve memurlar arasındaki mevcut hak farklılıkları da giderecek. Eşi doğum yapan işçilere verilen 5 günlük babalık izni 10 güne çıkarılacak. Hâlihazırda memur babalara 10 günlük izin hakkı bulunuyordu. İşçi anneler de memur annelerin kullandığı süt izni kadar izin kullanabilme hakkına sahip olacak.

Hükûmetin doğum iznini daha da fazla artırmaya ilişkin bir çalışma yürüttüğü, fakat bu tür uygulamanın kadınların istihdama katılımında bazı olumsuzluklara yol açabileceği dikkate alınıyor. Düzenlemede hem aileyi desteklemesi hem de kadınların iş gücü piyasasında dezavantajlı duruma düşmemesi amaçlanıyor.

"AİLE VE ÇOCUK DOSTU" OLMALI

Ev hanımlarına emeklilik ve vergi istisnası gibi teşvikler değerlendirilirken, çalışan anneler için kreşlerin yaygınlaştırılması ile bakım desteğinin artırılması gündemde yer alıyor.

Türkiye'de yer alan habere göre, hükûmet kaynakları yalnız yaşayan nüfusun yüzde 20’ye ulaşması sebebiyle de hayatın “aile ve çocuk dostu” hâle getirilmesinin önemine de vurgu yapıyor.