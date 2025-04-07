AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sürerken açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme talep ettiğini söyledi.

GÖRÜŞME BU HAFTA İÇERİSİNDE

Ömer Çelik'in açıklamarından öne çıkanlar şu şekilde:

"DEM Parti’den görüşme talebi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta içerisinde olacağı değerlendiriliyor."

CUNTA İFADESİ YARGIYA TAŞINIYOR

"Özgür Özel'in herhangi bir şekilde bu konuda kendi tarihiyle hesaplaşmadan, herhangi bir şekilde başkasına söz söyleyecek mecali de kapasitesi de yoktur. Millet iradesiyle seçilen kim olursa olsun, CHP seçilmişlere diktatör der.

Özel'in normalleşmeden geldiği nokta dışarıdaki odaklara Türkiye'yi şikayet etmektir.

Bu kullandığı ‘cunta’ gibi çok partili dönemde kendilerine yakışabilecek ifadeyi bize karşı kullandığı ifadenin siyasi cevabını vereceğiz., Cumhurbaşkanımıza yönelik kullanılan ‘cunta başı’ ifadelerinin hukuki karşılığı da muhakkak suretiyle atılacaktır."

BAHÇELİ'NİN YENİDEN GÖREVE BAŞLAMASINA DAİR

"Bahçeli'nin göreve başlamasından dolayı memnuniyetimizi ifade ediyoruz. Bahçeli'nin iyileşme sürecinde bile terörsüz Türkiye konusundaki hassasiyetini, o derece güçlü bir şekilde, sahiplenerek, takip ederek, sürece dönük olarak gündemde tutulmasına dair değerlendirmelerini paylaşması kıymetliydi. Açıklamalarıyla Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için önemli değerlendirmeler ve uyarılar yaptı."