Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım altyapısında önemli bir dönüşüm için düğmeye bastı. 5 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte Türkiye genelindeki elektrik sayaçlarının akıllı sayaçlarla değiştirilmesine ilişkin süreç resmen başlatıldı. Yeni uygulama sayesinde hem tüketicilerin elektrik tüketimini izleme kolaylığı artacak hem de dağıtım şirketlerinin veri yönetiminde daha şeffaf ve hızlı bir sisteme geçilecek.

AKILLI SAYAÇLAR ZORUNLU HALE GELİYOR

Düzenlemeye göre 1 Mart 2026 itibarıyla belirlenen tüm yapılarda eski sayaçların yerine uzaktan iletişim özelliğine sahip “Akıllı Sayaç PRO” ve “Akıllı Sayaç EKO” modelleri takılacak. Yeni sayaçlar, hem tüketim değerlerini anlık olarak iletecek hem de uzaktan müdahale imkânı sağlayacak.

YÜKSEK TÜKETİM NOKTALARINA ÖNCELİK

Yıllık enerji tüketimi 10 MWh ve üzerinde olan tüm tüketim noktalarındaki mevcut sayaçlar, zorunlu olarak Akıllı Sayaç PRO modeli ile değiştirilecek. Dönüşüm sürecinde öncelik; serbest tüketici hakkını kullanabilen abonelere ve yüksek tüketimli noktalara verilecek.

DEĞİŞİM İÇİN TAKVİM NETLEŞTİ

EPDK’nın dağıtım şirketlerine sunduğu uygulama takvimine göre:

-Tüm eski sayaçların yüzde 70’i 1 Ocak 2027’ye kadar,

-Tamamı ise 1 Ocak 2028’e kadar akıllı sayaçlarla değiştirilmiş olacak.

Bu süreçte toplanan tüketim verileri, dağıtım şirketleri tarafından Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’ye (EPİAŞ) iletilecek. Böylece sistemde hem daha şeffaf hem de daha hızlı bir veri akışı sağlanacak.

ANLIK TÜKETİM GÖRÜLECEK

Yeni dönemde tüketiciler, elektrik tüketimlerini mobil uygulamalar ve internet üzerinden kolayca takip edebilecek. Bu sayede kullanım alışkanlıklarını düzenleme ve fatura yönetimi konusunda daha bilinçli adımlar atabilecekler.

48 SAATLİK ÇÖZÜM ZORUNLULUĞU

EPDK, veri görüntüleme problemlerine karşı tüketicilerin mağdur olmaması için önemli bir kural da getirdi. Vatandaşların tüketim verilerine erişememesi durumunda dağıtım şirketleri, oluşan sorunu en geç 48 saat içinde çözmekle yükümlü olacak.

Türkiye’de elektrik sayaçlarının akıllı sisteme geçmesiyle birlikte hem tüketicilerin bilgiye erişimi kolaylaşacak hem de enerji yönetimi daha modern bir yapıya kavuşacak. 2026’da başlayacak dönüşüm süreci, 2028’de tamamlandığında ülke genelinde daha verimli, izlenebilir ve hızlı bir elektrik altyapısı oluşmuş olacak.