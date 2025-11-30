Kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen Türkiye'nin birçok bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.



Bursa ve Yalova'yı tehdit eden kuraklık, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 20'nin altına düşmesiyle birlikte megakent İstanbul için de büyük bir tehlike haline gelirken, uzmanlar barajları doldurmak için yağmur sularının yetersiz kaldığına dikkat çekmekte.

Kuraklık tehlikesini atlatmak için şiddetli kar yağışı beklenirken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, aralık ayında İstanbul'a kar yağışı bekleyenlere kötü haberi verdi.



KAR İÇİN EN ERKEN TARİH OCAK AYININ İKİNCİ HAFTASI



Yılın ilk aylarında yapılan simülasyonlarda İstanbul ve çevre şehirler için 20 Aralık sonrasında kar ihtimali görünse de, son verilerin ardından beklentiler yönünü ocak ayının ikinci haftasına bırakmış durumda.

Prof. Dr. Şen, bu duruma dikkat çekerek, kar ihtimalinin yılın ilk ayında güçlendiğini söyledi. Ocak ayının ikinci yarısında kutuplardan gelen soğuk hava ile kar ihtimalinin arttığını belirten Şen, aralık ayının daha ılıman geçeceğini ve bu süreçte kar yağışının beklenmediğinin altını çizdi.