Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Marmara Bölgesi’nde geniş kapsamlı bir deprem tatbikatı gerçekleştirecek. 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30’da İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli’nde eş zamanlı olarak düzenlenecek tatbikat, olası büyük bir depreme karşı hazırlık düzeyini ölçmeyi hedefliyor.

NTV'de yer alan habere göre tatbikatta vatandaşların deprem anında doğru hareket etmesi, kurumların koordinasyon kabiliyetlerinin test edilmesi ve afet sonrası süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi amaçlanıyor. 45 saniye sürecek uygulamada katılımcılar, “Çök-Kapan-Tutun” hareketi yaptıktan sonra güvenli biçimde bulundukları alanı tahliye edecek.



TELEFONLAR DA ÇALACAK



Yapılacak tatbikat kapsamında, 7 ilde yer alan akıllı telefonlara da eş zamanlı olarak tatbikat yapıldığına yönelik deprem bildirimi gönderilecek.

Tatbikat öncesinde AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşları hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde geçtiğimiz günlerde yapılan koordinasyon toplantısında, tatbikat süreci, görev dağılımı, barınma planları ve iletişim mekanizmaları detaylı şekilde ele alındı. Toplantıya İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlık etti.

'SEVİYE 4' NE ANLAMA GELİYOR

AFAD’ın afet yönetim sistemine göre “Seviye 4”, uluslararası desteğin gerektiği en üst düzey müdahale senaryosunu ifade ediyor. Bu seviye, yerel ve ulusal imkanların yetersiz kaldığı, büyük çaplı afetlerin ele alındığı durumlarda uygulanıyor. 26 Kasım’daki tatbikat da bu senaryo üzerinden yürütülerek, olası bir büyük felakete karşı hazırlık ve iş birliği kapasitesini test edecek.





