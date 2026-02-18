Münih'teki astronomların hesaplamalarına göre, 22 Aralık 2032 tarihinde, yaklaşık 60 metre çapındaki "2024 YR4" adlı asteroidin Ay'a çarpma olasılığı %4,3 olarak belirlendi. Eğer bu çarpışma gerçekleşirse, 6,5 Megaton TNT gücünde bir patlama yaşanacak ve Dünya'dan çıplak gözle görülebilecek tarihi bir ışık parıltısı oluşacak.

2024'ün Aralık ayında keşfedilen bu gök taşı, astronomik standartlara göre oldukça yüksek bir çarpışma ihtimaline sahip (%0,001'den az olan standart oranın çok üzerinde). Bilim insanları ilk kez böyle bir olayı önceden tahmin edip hazırlık yapma şansına sahip.

VENÜS'TEN DAHA PARLAK

Tsinghua Üniversitesi'nden Yifan He liderliğindeki ekibin analizlerine göre, asteroit saniyede 14,1 kilometre hızla Ay'a çarpacak.

Birkaç dakika sürecek optik parlama, gece gökyüzünde Venüs'ten daha parlak görünecek (-2,5 ila -3 kadir). Çarpışma sonucunda 1 kilometre genişliğinde ve 150 metre derinliğinde devasa bir krater oluşması bekleniyor. (Kıyaslama: 2013'teki en büyük gözlem sadece 40 metrelik bir krater yaratmıştı).

Çarpma noktasında 1700 derece sıcaklığında, 100 metre çapında bir "erime havuzu" oluşacak ve günlerce kızılötesi parıltı yayacak.

AY DEPREMİ VE DÜNYA'YA ETKİLERİ

Bu olay sadece görsel bir şölen olmayacak; fiziksel etkileri Dünya'ya kadar ulaşabilir. Çarpışma, tüm Ay yüzeyinde hissedilecek 5,0 ila 5,1 büyüklüğünde bir sismik şoka neden olacak. Çarpışmanın etkisiyle 100 milyon kilogram ay taşı uzaya fırlatılacak. Bu enkazın %5-6'sının Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

Olaydan 2 ila 8 gün sonra Dünya atmosferine girecek parçalar, muazzam bir meteor yağmuru yaratabilir.

arXiv ön baskı sunucusundaki uyarıya göre, Ay'dan kopan 1 metre büyüklüğündeki 50 ila 350 kaya parçası, yörüngedeki uydular için "tarihi bir fırtına" ve ciddi bir tehdit oluşturabilir.

BİLİM İÇİN EŞSİZ FIRSAT

Bu olay, "Gezegen Savunması" için canlı bir tatbikat niteliğinde. Asteroidin boyutu ve hızı önceden bilindiği için, bilgisayar modellerinin doğruluğu test edilebilecek. Oluşacak sismik dalgalar, Ay'ın iç yapısını anlamak için eşsiz veriler sunacak.

Asteroit şu an izleniyor olsa da, Ay'a kesin olarak çarpıp çarpmayacağı 2028 yılının sonlarında, gök taşı Dünya'ya tekrar yaklaştığında yapılacak hassas ölçümlerle netleşecek. O zamana kadar teleskoplar 2024 YR4'e kilitlenmiş durumda.