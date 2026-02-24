27 Şubat'ta İmralı'dan yeni bir çağrı geleceği iddia edildi. NTV'den Uğraş Bingöl'ün paylaştığı bilgilere göre, İmralı'dan "Birinci aşama tamamlandı, ikinci aşama başladı" mesajı gelmesi bekleniyor. Mesajın DEM Parti heyeti tarafından okunacağı ileri sürüldü.

ÖCALAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Geçtiğimiz sene 27 Şubat'ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşen DEM Parti heyeti, İmralı Adası’ndaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Öcalan'ın mesajını okumuştu.

Terör örgütü PKK’ya kongreyi toplayıp, kendini feshetme çağrısı yapan Öcalan, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.” ifadelerini kullanmıştı.