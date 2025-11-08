Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-9 Kasım 2025 hafta sonunda Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

2 BÖLGEYE SAĞANAK UYARISI

Tahminlere göre Trakya ve Kıyı Ege’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. İstanbul’da sıcaklıkların 20°C, İzmir’de ise 24°C civarında olması öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağış beklentisi bulunmuyor, sadece Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de aralıklı yağış geçişleri olacak. Sıcaklıklar 4-5 gün boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

SALI GÜNÜ HAVA SOĞUMAYA BAŞLAYACAK

Hafta ortasına kadar sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde kalacak, salı günü batıdan başlayacak yeni bir yağışlı sistemle sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak.

Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan, diğer bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ila orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.