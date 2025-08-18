Siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay 89 yaşında hayatını kaybetti.
Tunçay’ın ölüm haberini, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Mehmet Öznur Alkan sosyal medya hesabından duyurdu.
Alkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
-Mete Tunçay hocamızı maalesef kaybettik. Çok üzüldüm. Bir devir kapanmış gibi hissettim.
-Hocam, ağabeyim, yoldaşım, akıl hocam ve 45 yıllık dostumdu.
-Başta değerli eşi Gönül Paçacı olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Cenazeyle ilgili bilgi gelince paylaşacağım.