Daha önce 'The Tortured Poets Department' albümüyle rekor kıran Swift, bu kez kendi rekorunu da geçti. Yeni albümü, ABD’de yayımlandıktan sonraki ilk 24 saat içinde 2,7 milyon kopya sattı ve sanatçının bir günde ulaştığı en yüksek satış rakamı olarak tarihe geçti. 2023’te yayımlanan 'The Tortured Poets Department' ilk haftasında 2,6 milyon birim satmıştı.

TARİHİ REKOR

Swift, yalnızca beş gün içinde 3,5 milyon satış rakamına ulaştı. Bu sayede, Adele’in 2015’te çıkan 25 albümünün yedi gün içinde ulaştığı 3,4 milyon kopyalık 'kırılamaz' olarak nitelendirilen rekorunu kırdı. Luminate verilerine göre bu başarı, 3,2 milyon fiziksel kopya ve 300 bin birimlik dijital stream satışının birleşimiyle elde edildi.

Albüm, yalnızca satış rakamlarıyla değil, aldığı eleştirilerle de gündem yarattı. Bazı dinleyiciler The Life of a Showgirl’ü “Taylor Swift’in en iyi albümü” olarak değerlendirirken, bazıları ise “şimdiye kadarki en zayıf çalışması” olarak nitelendirdi. Ayrıca tanıtım kampanyasında yapay zeka kullanılması, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Swift, Apple Music’in The Zane Lowe Show programında eleştirilere yanıt verdi:

“Kaosu memnuniyetle karşılıyorum. Eğer albümümün çıkış haftasında adımı veya albüm başlığımı söylüyorsanız, bana yardımcı oluyorsunuz. Sanat, insanların öznel yorumlarına açık bir alan. Sanat polisi değilim; herkesin istediği gibi hissetmesine izin verilmeli”

Sanatçı, müzikte mirasa verdiği öneme de değindi: “Müzik yaparken mirasa çok dikkat ediyorum. ‘Showgirl’ temasında yaptığım her şey bunun bir parçası” ifadelerini kullandı.

The Life of a Showgirl, eleştirmenlerin de dikkatini çekti. Geçen hafta yayımlanan bir incelemede albümün “12 şarkısının ustalıkla düzenlenmiş ve pürüzsüz biçimde sunulmuş” olduğu belirtilirken, aynı zamanda “bir şeylerin eksik olduğu” vurgulandı. Eleştiride, “Showgirl, The Tortured Poets Department’tan daha özlü, Midnights’tan daha iyi ama biraz sıradan hissettiriyor” ifadelerine yer verildi.