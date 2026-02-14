Atatürk Stadyumları ve spor salonları yıkılıp ‘’Arena’’ adıyla yeni tesisler yapılırken son örnek de Ankara Atatürk Spor Salonu oldu. Ulus semtinde bulunan, 69 yıl süreyle tarihe tanıklık eden ve Başbakan Turgut Özal’ın da suikast girişimine sahne olan Atatürk Spor Salonu için yıkım kararı alındı.

1957’DE AÇILRDI

4 bin 500 seyirci kapasiteli salon yıkılacak ve bulunduğu arazi, 19 Mayıs Stadyumu projesinin içine katılacak. Bu alana stadyumun antrenman sahaları yapılacak.

1957 yılında açılan ve Ankara’nın simge mekanlarından biri olan salon, yıllarca basketbol, voleybol, güreş gibi birçok spor müsabakasına ev sahipliği yaptı. Siyasi parti kongre ve kurultayları, fuarlar, konserler yapıldı. Bir çok siyasi gelişmeye, kavgalara, tarihi değişimlere tanıklık etti.

9 AY SONRA ÇÖKTÜ

Temeli 23 Nisan 1954’te atılan Atatürk Spor Salonu 19 Ekim 1957’de hizmete girdi, ancak 9 ay sonra yapım hatası nedeniyle çöktü.. Yeniden inşa edilerek 1969 yılında tekrar açıldı.

Dönemin teknolojik imkânları ile yapılan spor salonu Türkiye’nin ilk büyük betonarme binasıydı.

Başkent Ankara’da daha önce de tarihe tanıklık eden simge binalar yakılmıştı. Bunlar arasında İller Bankası Havagazı Fabrikası, Baraj Gazinosu, Su Süzgeci Binası, Marmara Köşkü bulunuyor.

Turgut Özal’ın suikaste uğradığı kongre

Salon, 1988’de tarihe geçen bir suikast girişimine de sahne oldu. İktidardaki Anavatan Partisi’nin kongresi sırasında dönemin başbakanı Turgut Özal kürsüde konuşurken Kartal Demirağ tarafından silahla hedef alındı.

Parmağından hafif şekilde yaralanan Turgut Özal, saldırının ardından parmağı sarılı halde konuşmasına devam ederek hafızalara kazındı. Demirağ ise 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı; daha sonra çıkarılan afla tahliye edildi.