Aralarında yazarımız Nedim Türkmen ve ailesinin de olduğu, 34'ü çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal faciası davasında karar açıklandı. Aralarında otel sahibi, eşi, kızları ve damadının olduğu 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Cezalarda indirim uygulanmadı. Aileler kararı alkışlarla karşıladı.

11 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül, otel sahibinin eşi, şirketin yönetim kurulu üyesi Emine Ergül, otel sahibinin kızı, şirketin yönetim kurulu üyesi Elif Aras ve otel sahibinin kızı, şirketin yönetim kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü tutuklu Ahmet Demir, Grand Kartal Genel Müdürü, otel sahibinin damadı Emir Aras ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, İtfaiye Müdür Vekili tutuklu Kenan Coşkun, itfaiye eri tutuklu sanık İrfan Acar için 34 çocuğun ölümünden dolayı 11 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu sanıklar hayatını kaybeden 44 kişi için de cezası olası kast maddesi uygulanarak 24 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Cezalarda indirim uygulanmadı.

EMİNE ERGÜL İÇİN AMBULANS İSTENDİ

Karar açıklanırken sanık Emine Ergül fenalaştı, ambulans çağırıldı.

İKİ TUTUKLAMA KARARI

Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tutuksuz yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz hakkında tutuklama kararı verildi.

AİLELER SALONDA KARARI ALKIŞLADI

Aileler kararı alkışlarla karşıladı.

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, "Sanıklar için iyi hal indirimi uygulanmadı, cezaların hepsi üst sınırdan uygulandı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, iki kişinin tutuklanmasına, iki kişinin de beraatine karar verildi." ifadesini kullandı.

Yiğit Gençbay'ın babası Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, "Hukuk adına, geleceğimiz adına umudumuz arttı. Artık anneler bu davada adaletin tecelli ettiğini gördüler. Bu karar toplumda karşılığını buldu. Hepsi pırıl pırıl insanlardı. Danıştay, Turizm Bakanlığı yetkililerinin yargılanmasına karar verdi. Aradan 1 ay geçti, başsavcılıktan hala bir hareket yok. Daha vahimi soruşturma izni verilen 9 bürokrat hala görevde." dedi.

Yangında ailesi ile birlikte yaşamını yitiren yazarımız Nedim Türkmen'in yeğeni Bilsay Sarper Arslan, "Bütün ailelerin yüreğine su serpen tarihi bir kararla karşı karşıya kaldık. Gerçekten Bolu'da hakimler varmış denilecek kadar önemli ve değerli. Hiçbir takdir uygulanmadan bu 11 kişi olası kast ile insan öldürme suçundan cezalandırıldılar." dedi.