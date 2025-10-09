Orta Doğu için tarihi bir an yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu barış planı uyarınca Hamas ve İsrail, ateşkes anlaşmasına imza attılar.

Taraflar, 2 yıl süren aralıksız savaş ve İsrail'in Gazze'de işlediği, soykırıma varan saldırılardan sonra anlaşmaya varacak.

Buna rağmen İsrail son ana kadar Gazze'de saldırılarına devam etti. Gazze şehri defalarca vuruldu.

Al Jazeera'nın yayınladığı görüntülerde İsrail tanklarının koşarak kaçan sivillere bombalar yağdırdığı görüldü. Görüntülerde tankların ateşi net bir şekilde seçiliyor.

İmzalar atıldıktan sonra öğleden sonra saat 5'de İsrail kabinesi acilen toplanacak ve anlaşmayı oylayacak. 6'da ise oylamanın sonucu açıklanacak.

Bu toplantıdan sonra ateşkes resmen yürürlüğe girecek, esirler takas edilecek. 20 İsrailli rehine karşılığında 2 bin Filistinli mahkum takas edilecek.

TEL-AVİV'DE BAYRAM, GAZZE'DE BOMBA

Gazze'de ve Tel-Aviv'de, ateşkes büyük bir çoşkuyla karşılandı, ancak arka plan çok farklıydı.

İsrail'in başkentinde halk, elinde bayraklarla sokağa indi. Sokaklarda müzik çalarken evlerinden çıkan insanlar birbirlerine sarıldı.

Gazze'de ise Filistinliler, yıkılmış binaların arasında şarkı söyledi, dans etti. Jeneratörlerin sağladığı ışık altında kutlamalar yapıldı.

Ancak İsrail saldırılarını durdurmuş değil. İmzanın atılmasına dakikalar kala İsrail uçakları Gazze'yi vurmaya devam etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre 24 saatte en az 10 kişi yaşamını yitirdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada ise saat 6'da yapılacak kabine toplantısına kadar "ateşkesin yürürlüğe girmediğini" belirtildi.

BİRİNCİ AŞAMA BAŞLIYOR

Ateşkes anlaşması, Trump'ın Barış Planı'nın birinci evresini devreye sokuyor. Bu evreye göre İsrail, önceden kararlaştırılan "sarı çizgiye" 24 saat içinde çekilecek, saldırılarını durduracak.

Bu esnada gelecek 72 saatte tüm İsrailli rehineler serbest kalacak, 2 bin Filistinli mahkum serbest bırakılacak.

Gazze'de açlık çeken halka ise insani yardım ulaştırılacak. Yiyecek, ilaç ve hijyen ürünleri Gazze'ye girecek.

Birinci aşama başladıktan 24 saat sonra planın ikinci evresi için görüşmeler başlayacak. İkinci evrede Hamas'ın silahlarını Mısır'a teslim etmesi gündeme gelecek.