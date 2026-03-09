İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yapılacak.

Dava dosyasında 106’sı tutuklu, 170’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış ve 7’si hakkında yakalama kararı bulunan toplam 402 sanık yer alıyor.

İddianamede, İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

19 Mart 2025’te gözaltına alınan İmamoğlu ve diğer sanıklar, 355 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Saat 10.00’da başlayacak duruşma öncesi Silivri Cezaevi’nde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı; jandarma ekipleri, duruşma salonunun bulunduğu alana girişleri kontrol ediyor.

CHP’DEN GENİŞ HAZIRLIK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB davası için kapsamlı bir siyasi ve örgütsel hazırlık yaptı.

Parti yönetimi süreci “sıradan bir yolsuzluk dosyası” olarak değil, siyaseti ve demokrasiyi ilgilendiren kritik bir dava olarak değerlendiriyor.

DURUŞMALAR NASIL TAKİP EDİLECEK?

Duruşmaları, Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe örgütlerinden oluşan ekipler dönüşümlü olarak takip edecek.

CHP Grup Başkanvekillerinin koordinasyonunda hazırlanacak listeye göre milletvekilleri sırayla duruşmalara katılacak.

Partinin hukuk ve örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ise 81 ilden gelecek partililerin koordinasyonunu sağlayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de davayı izlemek için bugün Silivri’de olacak. Özel’in, Ekrem İmamoğlu’nun savunması sırasında da salonda bulunması planlanıyor.Tarihi dava başlıyor

SİLİVRİ’DE EYLEM YASAĞI

Öte yandan Silivri Kaymakamlığı, Marmara Cezaevi Yerleşkesi ve çevresinde 1 Mart–31 Mart tarihleri arasında her türlü eylem ve etkinliği yasakladı.

İMAMOĞLU’NDAN DAVA ÖNCESİ MESAJ

Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nde görülecek İBB davası öncesi YouTube kanalından videolu bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yayımlanan videoda İmamoğlu, davanın bir yılın ardından duruşma aşamasına geldiğini belirtti.

Süreç boyunca haksız yere tutuklu kaldığını vurgulayan İmamoğlu, mahkeme salonunda savunma yapmayacağını açıkladı:

-Bir yıl sonunda duruşma aşamasına geldik. Bir yıldır haksız yere tutsak haldeyiz. Yarın mahkeme salonunda olacağız ve ben savunma yapmayacağım, yargılayacağım. Duruşma öncesi neden siyasete girdiğimi, derdimin millet olduğunu anlatmak istedim.