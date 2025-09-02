Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tarihi geçmiş kan tüpleri, serum setleri ve kan gazı iğnelerinin kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. İddialar üzerine açıklama yapan Genel Sağlık İş Sendikası, uygulamaya tepki göstererek “Toplum sağlığını size rağmen koruyacağız” dedi.

Birgün'de yer alan habere göre, Genel Sağlık İş Sendikası Başkanı Dr. Derya Uğur, sağlık hizmetlerinde liyakatsizlik ve sorumsuzluk yaşandığını belirterek, “Sağlık emekçilerinden gelen bilgilere göre hastanede tarihi geçmiş tıbbi malzemeler kullanılmaktadır. Bu rezalete tepki gösteren sağlık çalışanlarına ise yönetim tarafından verilen yanıt utanç vericidir: ‘Boş verin, kullanın, bir şey olmaz’” ifadelerini kullandı.

İnsan hayatının her geçen gün daha fazla tehlikeye atıldığını vurgulayan Uğur, “Halkın sağlığı liyakatsizlerin deneme tahtası değildir. Bu anlayışın takipçisi olacağız” diye konuştu.