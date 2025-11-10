Suriye'de Beşar Esad yönetiminin istifa etmesiyle iktidarı alan Cihatçı HTŞ lideri Colani, Geçici Hükümetin Cumhurbaşkanı olduktan sonra Ahmet Şara ismini aldı.

GÖRÜŞME BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Şara, Beyaz Saray'a, medyanın görmesi ve takip etmesinin biraz daha zor olduğu farklı bir giriş kapısından girdi. Bir Beyaz Saray yetkilisi Türkiye saati ile 19.50'de Trump-Şara görüşmesinin başladığını doğruladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, görüşmede Suriye yaptırımlarının kaldırılmasından bölgesel meselelere kadar birçok konu başlığını ele alındı.

ARKA KAPIDAN ALINDI

Beyaz Saray’a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olan Şara’ya, görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani eşlik etti.

Görüşme öncesi Suriye'de kapsamlı IŞİD operasyonu yapılması dikkatlerden kaçmazken Şara-Trump görüşmesinde masadaki en önemli konuların başında Suriye'nin IŞİD karşıtı koalisyona katılması ve ABD'nin Şam yakınlarında üs kurmak istemesinin yer alacağı öğrenildi.

SEZAR YAPTIRIMLARI DURDURULDU

Öte yandan görüşmede Suriye İsrail güvenlik anlaşması müzakereleri ile beraber Suriye'nin yeniden inşasını içeren 200 Milyar dolarlık yardım ve Sezar Yaptırımlarının kaldırılması da konuşuluyor. Toplantı devam ederken Sezar Yaptırımlarının kaldırıldığı açıklandı.

BAŞINA ÖDÜL KOYULMUŞTU

Şara Beyaz Saray'da Trump ile bir araya geldi. CIA görevlileri Suriye İç Savaşı sürecinde HTŞ'li Şara'nın başına 10 Milyon dolar ödül koymuştu. Terör yaptırımlarının kaldırılmasının açıklanmasının ardından yapılan bu gelişmeler ABD ile Suriye ilişkilerinde yeni dönemi işaret ediyor.

İŞ İNSANLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara ABD temaslarında Trump görüşmesinden öncede bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Şara özellikle ekonomik temaslarda bulundu. Çok sayıda iş adamı ile bir araya gelen Şara, yaptırımların kaldırılmasının ardından Suriye-ABD ekonomik ilişkilerini görüştü