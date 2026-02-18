UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

Sarı kırmızılı ekibin galibiyetinin ardından İtalyan basını, Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a yönelik sert eleştirilerde bulundu. İlk golde yaptığı top kaybını öne çıkaran İtalyan basını, söz konusu anları manşetlerine taşıdı.

Sport Mediaset, Kenan'ın performansını eleştirerek "Onun seviyesindeki bir oyuncunun bu gibi gecelerde çok daha farklı bir performans sergilemesi beklenir" ifadelerini kullanırken La Repubblica ise, milli yıldız için "Kelly ve Cabal felaket bir performans sergiledi, Kenan Yıldız'ın ise eski halinden eser yoktu" ifadelerini kullandı.

'SALLAI BOĞDU'

Il Mattino, ilk goldeki hataya vurgu yaparak "Hem hücumda hem de savunmada etkisizdi, Galatasaray'ın ilk golünde hata yaptı" sözlerini kullanırken, Il Messaggero ise Kenan Yıldız için "Türk takımının golünde topu kaybetti" yorumunu yaptı.

90min, Kenan'ın ceza sahası kenarındaki top kaybının gole neden olduğunu vurguladı. Virgilio Sport'un da hedefinde milli yıldız vardı. Söz konusu haberde gole sebebiyet veren hata işaret edilerek "Gabriel Sara'nın golüne yol açan kanlı top kaybını yaptı. Sol kanatta Sallai tarafından boğuldu" değerlendirmesi yapıldı.

Eurosport İtalya, milli futbolcunun performansını "En iyi formunda değil ve bu da belli oluyor. Saldırılardan vazgeçiyor, hızı ve parlaklığı yetersiz. Kötü" sözleriyle değerlendirdi. Calcio Mercato'nun Kenan Yıldız yorumu ise şu şekildeydi: "Galatasaray'ın ilk golüne yol açan hata maç boyunca onu derinden etkiledi."