Emekli adayları için Ramazan Bayramı ikramiyesi başvurularında kritik gün 28 Şubat 2026. Ancak bugün SGK’nın kapalı olması nedeniyle başvuru yapılamıyor. Başvurusunu henüz tamamlamayan emekliler, ilk ikramiye ödemesini kaçırma riskiyle karşı karşıya.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen ikramiye, bu yıl zam ihtimaliyle gündemde. Kulislerde öne çıkan rakamlar:

Mevcut tutara 1.000 TL veya 1.500 TL artış ile ikramiye 5.000–5.500 TL’ye yükselebilir.

Bütçe uygun olursa ikramiye 6.000 TL’ye kadar çıkabilir.

Buna göre, iki bayram toplam ödeme tutarları:

-5.000 TL ikramiye ile 10.000 TL,

-5.500 TL ile 11.000 TL,

-6.000 TL ile 12.000 TL.

KURBAN BAYRAMI İÇİN SÜRE DEVAM EDİYOR

Ramazan Bayramı ikramiyesinden faydalanmak isteyenler için başvuru süresi bugün sona eriyor. SGK kapalı olduğu için başvurusunu yapamayan emekliler, ilk ikramiyeyi alamayacak.

Öte yandan, Kurban Bayramı ikramiyesi için başvuru süresi 30 Nisan 2026 tarihine kadar devam ediyor. Bu nedenle başvurusunu tamamlayanlar ikinci ikramiyeden yararlanabilecek.

ÖDEME TAKVİMİ

Emekli ikramiyeleri, maaşların yatırıldığı banka hesaplarına yapılacak. Ramazan Bayramı 20-24 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak ve ikramiyelerin hesaplara geçişi 9-14 Mart arasında bekleniyor.

SGK’nın bugün kapalı olması, başvurusunu yapamayan emekliler için kritik bir uyarı. 28 Şubat son gün olmasına rağmen işlem yapılamadığı için, Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçıranlar olacak.

Kurban Bayramı ikramiyesi için süre halen devam ediyor, bu nedenle ikinci ödemeden yararlanmak isteyenler başvurularını zamanında tamamlamalı.