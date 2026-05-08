Emeklilik sistemindeki yasal prosedür gereği, bayram ikramiyesi alabilmek için bayramın kutlandığı ayda kişinin "emekli" statüsünde olması şartı aranıyor. Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs tarihinde başlayacağı için vatandaşların en geç 1 Mayıs itibarıyla emekli aylığına hak kazanmış olması gerekiyordu.

Dilekçesini bugün veya Mayıs ayı içerisinde verenler, emeklilik statüsünü ancak 1 Haziran itibarıyla kazanabilecekleri için 4.000 TL'lik bu yılki ödemeden yararlanamayacaklar.

EMEKLİ İKRAMİYESİ BU SENE NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen son bilgilere göre, 2026 yılı Kurban Bayramı ikramiyelerinde bir artışa gidilmedi. Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, tüm hak sahiplerine 4.000 TL ödeme yapılacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet takvimine göre 27 Mayıs’ta başlayacak olan bayram öncesi, SGK’nın ödeme takvimi netleşmeye başladı:

Tahmini Ödeme Aralığı: 18 – 25 Mayıs 2026

Son Gün: Tüm ödemelerin en geç 26 Mayıs Arife günü tamamlanması bekleniyor.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Bu ödemeden yalnızca eski emekliler değil, nisan ayı sonuna kadar başvurusu onaylanan taze emekliler de faydalanacak:

-SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri,

-Dul ve yetim aylığı alanlar (Hisse oranına göre: %75 için 3.000 TL, %50 için 2.000 TL),

-Şehit yakınları, gaziler ve güvenlik korucuları,

-Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar.

2026 KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ödemelerin yapılacağı ve bayramın idrak edileceği tarihler şu şekilde:

İkramiye ödemeleri için herhangi bir başvuruya gerek yoktur; hak sahiplerinin maaş aldığı banka hesaplarına veya PTT şubelerine otomatik olarak yatırılacaktır. 30 Nisan'ı kaçıran adaylar için ise bir sonraki ikramiye fırsatı 2027 Ramazan Bayramı olacak.