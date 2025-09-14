Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeye kaynak sağlamak için 50 yıl önce vatandaşın vergileriyle inşa edilen köprüleri satışa çıkarmayı düşünürken, iktidarın diğer bakanlıkları da boş durmuyor. Turizm Bakanlığı ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülkedeki sit alanlarını ‘rezerv alanı’ haline getirip imara açıyor. Tarihi yapılar, tarım arazileri, doğal yaşamı kapsadığı için sit alanı statüsünde olan bölgeler rezerv alan adı altında birer birer yapılaşıyor.

‘RANT İÇİN KULLANILACAK’

Vatandaşın ise hem sahadaki hem hukuki mücadelesi sürüyor. İmara açılan İstanbul’daki Moda Bostanı için 11 Eylül’de sokağa dökülen Kadıköylülerin ardından Mimar Sinan’ın Uzun Kemer’i ve çevresindeki su havzasında lüks konut projesi yapılmasına karşı dava açan Kemerburgaz ve Göktürk sakinleri de bugün eylem yapacak. Kemerburgaz ve Göktürk sakinleri yayımladıkları duyuruda şu ifadeleri kullandı:

“Tarihi su kemerlerinin yanındaki 60 bin metrekare tarlayı kapsayan imar planlarının iptali için davamızı açtık. Bakanlık bu bölgeyi rezerv alan ilan etti. Rezerv alan riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği yerler olarak belirlenir. Dava konusu planlarda ise vatandaşı afetlere karşı korumak ya da hazırlamak, afet anında toplanma yeri oluşturmak gibi sebeplerle değil, ağırlıklı olarak konut ve ticari alanlar yaratmak için planların yapıldığı anlaşılıyor. Alandaki mülkiyetlerin yaklaşık yarısı İstanbul Valiliği’ne ait. Valilik hem kendi alanını hem de yanındaki Maliye hazinesini kapsayacak şekilde, bölgenin rant amaçlı kullanılması için imar planı yapılmasını istedi.”

YAPIŞLAMA KEMER COUNTRY İLE HIZLANDI

Vatandaşlar, tarım alanları ve su havzalarının rant için kullanılmasına, deprem riskine karşı toplanma alanlarının giderek azalmasına tepki gösteriyor. Göktürk’te yapılaşmanın hızlanması ise Kemer Country projesiyle başladı. Demirören Grubu’nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na geçen Kemer Country golf sahalarının ve bölgenin yapılaşmaması için büyük mücadele verilmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye’sinin açtığı dava sonucu imar planı İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından 2023’te iptal edilmişti.