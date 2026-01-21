Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta deplasmanda karşılaşacağı Manchester City, Norveç
ekibine 3-1 mağlup oldu.
MANCHESTER CITY DARMADAĞIN
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri, 22 ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ile 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti. Manchester City'nin tek golünü 60. dakikada Rayan Cherki attı.
Manchester United, Arsenal ve Tottenham ile karşılaşan Bodo/Glimt, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı ilk galibiyetini Manchester City karşısında aldı.
RODRI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Manchester City'de İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, 62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
İLK 8 YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJI KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte ilk 8 yolunda büyük bir avantajı elinden kaybeden Manchester City, 13 puanda kaldı. Bodo/Glimt, puanını 6 yaparak ilk 24 yolunda kritik bir konuma yerleşti.
SIRADAKİ MAÇ GALATASARAY İLE
Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Manchester City, Galatasaray'ı ağırlayacak.
Bodo/Glimt ise deplasmanda Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.