A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bugün Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, turnuvada oynadığı 7 maçı da kazandı.

Tarihi maç öncesi milli takımımızda Cedi Osman’ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Polonya maçında sakatlanan Cedi Osman, bu sabah takımla birlikte çalıştı. Bu gelişmeyle birlikte ayak bileğinde şişlik ve ağrı bulunan Cedi Osman’ın iğneyle de olsa sahada olma ihtimali bulunuyor. Oyuncunun durumuna maç saati karar verilecek.