AYDINLANMANIN SİMGESİ

Türkiye’nin çağdaş eğitim vizyonu Köy Enstitüleri bir bir yok oluyor. Temeli Ulu Önder Atatürk döneminde atılan Köy Enstitüleri, aydınlanmanın ve kalkınmanın simgesiydi. Enstitülerde öğrenciler, ekip biçmeyi, sanatı, bilimi öğreniyordu. Köy Enstitüleri 1954 yılında kapatıldı. On binlerce genç yetiştiren Ankara Hasanoğlan, Sakarya Arifiye, Eskişehir Çiftler dahil 21 enstitünün mirası da korunamadı.

Her öğrenci müzik aleti çalıyordu.

TEMELİNİ ÖĞRENCİLER ATTI

Hem ülkenin hem de gençlerin kaderini değiştiren Köy Enstitülerinden biri Aydın Ortaklar Köy Enstitüsü’ydü. 1944’te temelini öğrencilerin attığı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Tarihi 100 lise” arasında gösterilen Ortaklar Köy Enstitüsü binası kaderine terk edildi.

Bayramlar büyük coşkuyla kutlanırdı.

Bir süre öğretmen lisesi olarak hizmet veren, 2014- 2015 eğitim ve öğretim yılında fen lisesine dönüştürülen okul çürümeye başladı.

1944’te kurulan okulda öğrenciler toprağı ekip biçmeyi öğrendi.

SİT ALANINDA BULUNUYOR

Okulun korunması için change.org’da kampanya başlatıldı. Kampanyada şu bilgilere yer verildi: “Okulun çam ve meyve ağaçlarından oluşan bahçesi var.

Yerleşkedeki binalar bakımsız halde.

Köy Enstitüsü’nden kalma 30 binası bulunuyor. Bunlar birinci derecede SİT alanı. Ancak korunmak yerine çürümeye terk edildi. Memleketimizin bu köklü okuluna hak ettiği değerin verilmesini istiyoruz. Gerekli tedbirler alınsın ve okulumuz kurtarılsın.”