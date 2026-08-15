

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, tarihi İshak Paşa Sarayı’nın yükseldiği tepenin etekleri bu kez bal hasadının heyecanına ev sahipliği yapıyor. Bölgeye özgü coğrafi işaret tescilli geven balı, sarayın eşsiz manzarası eşliğinde üretiliyor.

TARİHİ SARAYIN ETEKLERİNDE BAL HASADI

Doğubayazıt ilçe merkezinin yaklaşık 5 kilometre doğusunda bulunan İshak Paşa Sarayı, tarihi ve mimari özellikleriyle ziyaretçilerini ağırlarken, sarayın çevresindeki geven balı üretimi de bölgeye ayrı bir hareketlilik katıyor.

18’inci yüzyılda inşa edilen ve Lale Devri’nin son büyük anıt yapısı olarak bilinen tarihi sarayı ziyaret edenler, aynı zamanda yörede sürdürülen bal üretimini yakından görme fırsatı buluyor.

ZİYARETÇİLER HASAT HEYECANINA ORTAK OLUYOR

Sarayın eteklerinde çalışan arıcıların gerçekleştirdiği bal hasadı, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Üreticilerden geven balının özellikleri hakkında bilgi alan vatandaşlar, arıcılık çalışmalarını yakından inceleyerek bu anları fotoğraflıyor.

Bölgenin doğal bitki örtüsünden beslenen arılar sayesinde elde edilen geven balı, kendine özgü yapısıyla Ağrı’nın öne çıkan yöresel ürünleri arasında yer alıyor.

AĞRI'DA 357 TON BAL BEKLENİYOR

Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Ağrı genelinde bu yıl yaklaşık 357 ton bal üretimi gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kentte arıcılığın geliştirilmesi ve yöresel bal üretiminin artırılması için de çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Mart 2022’de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Ağrı geven balının üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla İl Özel İdaresi tarafından üreticilere 4 bin arısız kovan dağıtılması planlanıyor.

Böylece hem bölgedeki arıcılığın desteklenmesi hem de coğrafi işaret tescilli geven balının üretiminin artırılması hedefleniyor.