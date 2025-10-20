Paris’in ünlü Louvre Müzesi, gündüz saatlerinde gerçekleşen bir soygun sonrası Pazar günü kapılarını kapattı.

Hırsızlar, Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte'nin eşi İmparatoriçe Eugénie de Montijo'ya ait 19. yüzyıldan kalma mücevherleri çaldı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, olayı “deneyimli bir suç çetesi tarafından gerçekleştirilen planlı bir soygun” olduğunu söyledi.

7 dakikada olup biten soygun esnasında ziyaretçiler müze kilitli kaldı. Daha sonra da talihsiz misafirler tahliye edildi, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Peki, dünya tarihine geçen soygun nasıl gerçekleşti? Fransız Babşakanı tarafından "paha biçilemez" olarak tanımlanan taç ve takılar nasıl çalındı? Detaylar ortaya çıktı:

TARİHE GEÇEN SOYGUN NASIL OLDU?

Fransa savcılığı, olayın sabah 09.30 sularında meydana geldiğini duyurdu. Ülkenin en önemli müzesi güpegündüz soyuldu.

Müze yönetimi, 4 kişiden oluşan grubun bir kamyonun vincini kullanarak müzenin balkonu yoluyla binaya girdiğini aktardı.

Galerie d’Apollon salonundaki iki vitrine koşan hırsızlar, bu esnada güvenlik görevlilerini tehdit etti. Bazı kaynaklar, hırsızların silahları olduğunu söyledi.

Bu esnada hırsızlar, vitrinlere disk testerelerle saldırdı. Vitrinleri 3 dakikada paramparça eden haydutlar, ülkenin tarihini çaldıktan sonra kaçmaya başladı.

Daha sonra hırsızlar, 2 dakika içinde kendilerini balkondan aşağı bıraktı ve motorsikletlere binerek olay yerini hızla terk etti. Polis, hala hırsız çetesini arıyor.

PAHA BİÇİLEMEZ ESERLER

Fransa Kültür Bakanlığı, Louvre’un X hesabı üzerinden sekiz eserin çalındığını duyurdu.

Kayıp parçalar arasında İmparatoriçe Eugénie’ye ait bir taç ve broşun yanı sıra İmparatoriçe Marie Louise’in zümrüt gerdanlığı ve küpeleri de bulunuyor.

Müze, “Bu eserler yalnızca maddi değil kültürel ve tarihsel açıdan da paha biçilemez bir değere sahiptir” açıklamasını yaptı.

Galerie d’Apollon ayrıca yeşim ve ametist gibi değerli taşlardan yapılmış kraliyet eşyalarını barındırıyor.

Bu olay, 1911’de Mona Lisa’nın çalınmasından bu yana Louvre’da yaşanan en dikkat çekici hırsızlık olarak tarihe geçti