FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye, Konya’da konuk ettiği İspanya’ya 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

Alınan sonuç nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Vincenzo Montella, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. Maçın başında birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve gol attı. Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer böyle bir sonuç ortaya çıktı. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak, bu maçtan gerekli dersleri alırız. Maça bakınca, taktiksel olarak gerçekçi bir analiz çıkaramazsınız. Futbolcularımız, duygusal anlamda sorumluluk hissettiği için performanslarının altında kaldı. Rakip her yerde ikili mücadeleleri kazandı. Bu tarz maçlardan sonra toparlanabildiğimizi biz birçok kez gösterdik, performansımızla gösterdik. Bu maç bizim için çok büyük bir ders olacak. Birlik olarak buradan çok daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı biliyorum. Bizim hedefimiz değişmeyecek. Dünya Kupası'na katılmak istiyoruz ve elimizden geleni yapacağız. Ne gerekiyorsa yaparak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bazen daha iyi olmanız için ufak tefek kazalar geçirmeniz gerekiyor."