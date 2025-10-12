Gümüşte yaşanan tarihi yükselişin ardında, yatırımcıların "short squeeze" olarak bilinen kısa pozisyon sıkışması bulunuyor. Bu durum, alanında uzman analistlere Hunt kardeşlerin 1980'de piyasayı manipüle etmeye çalıştığı dönemi yeniden hatırlattı.

Uzmanlara göre Londra referans fiyatları, New York piyasasının çok üzerine çıkarak "benzersiz bir prim farkı" oluşturdu. Piyasa derinliği neredeyse kaybolurken, likidite tamamen kurudu. Birçok yatırımcı ve fon, spot piyasada açık pozisyonlarını kapatacak kadar fiziksel metal bulamıyor. Bu nedenle pozisyonlarını ertelemek için rekor düzeyde faiz ve borçlanma maliyetleri ödemek zorunda kalıyor.

UÇAK KARGOLARINDA GÜMÜŞ YARIŞI

Arz sıkışıklığı öyle boyutlara ulaştı ki bazı piyasa oyuncuları gümüş külçeleri Londra'ya taşımak için adeta yarışa girdi. Genellikle altın taşımacılığında kullanılan pahalı transatlantik kargo uçuşlarında artık tonlarca gümüşe yer ayrıldığı belirtiliyor.

Londra'daki büyük primlerden kar elde etmek isteyen kurumlar, ABD ve Avrupa arasında metal taşımak için özel uçak seferleri organize etmeye başladı.

100 YILLIK MERKEZDE SİSTEM KİLİTLENİYOR

Londra, yüz yılı aşkın süredir küresel değerli metal ticaretinin kalbi konumunda. Burada faaliyet gösteren sınırlı sayıdaki büyük banka, kasalarında tuttukları külçeleri üzerinden dünya çapında gümüş ve altın fiyatlarını belirliyor.

Gün sonunda pozisyonlar kapatılırken, zırhlı kamyonlar kasalar arasında külçe transferleri yaparak işlemleri tamamlıyor. Ancak mevcut sıkışıklık nedeniyle bazı işlemlerin geciktiği, teslimat zincirinin zorlandığı bildiriliyor.

UZMANLARDAN "1980" UYARISI

Piyasa analistleri, mevcut hareketliliğin "spekülatif balon" oluşturduğuna dikkat çekiyor. Durumu Bloomberg'e yorumlayan bir ekonomist, "Fiyatlar arz-talep dengesinden çok, panik alımları ve sıkışan pozisyonların etkisiyle belirleniyor. Bu da 1980'deki gibi sert bir düzeltme riskini artırıyor" ifadelerini kullandı.