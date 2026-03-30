Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRAP) uzmanları, Meuse bölgesindeki Senon kasabasında yürüttükten kazılarda, 3. yüzyıl Roma dönemine ışık tutan sıra dışı bir nümismatik keşfe imza attı. Bir evin eklenti inşaatı sırasında ortaya çıkarılan bulgular, antik kentin ekonomik yapısına dair yerleşik teorileri güncelliyor.

KONUTLARIN İÇERİSİNDE SAKLANAN HAZİNELER

Yaklaşık 1.500 metrekarelik bir alana yayılan kazılarda, kentin merkezi meydanına ve tiyatrosuna komşu üç ayrı konut tespit edildi. Bu yapıların; kireçtaşı merdivenli mahzenler, hipokaust adı verilen alttan ısıtma sistemleri ve geniş bahçelere sahip olduğu belirlendi.

Söz konusu üç konutun her birinin mahzeninde, amforalar içine yerleştirilmiş büyük sikke toplulukları bulundu. Arkeologlar, konutların fiziksel özelliklerinden yola çıkarak bu bölgenin varlıklı tüccar ve zanaatkarlara ait bir yerleşim alanı olduğu sonucuna vardı.

BUGÜNÜN BANKA SİSTEMİNE BENZETİLDİ

Bilimsel analizler, sikkelerin rastgele saklanmadığını, aksine amforaların dikey bir şekilde taşlarla desteklenerek özel çukurlara yerleştirildiğini gösterdi. Uzmanlar, bu durumun ani bir tehlikeden kaçış (gömü) değil, düzenli para yatırılan ve çekilen bir "evsel likidite yönetim sistemi" olduğunu değerlendiriyor. Kazı sırasında elde edilen veriler, çukurlar henüz kapatılmadan önce kaplara yeni sikke ilaveleri yapıldığını kanıtlıyor.

PROPAGANDA PARALARI ORTAYA ÇIKTI

Bulunan koleksiyonun içinde yüksek oranda sahte sikke ve İmparator II. Claudius dönemine ait propaganda paraları tespit edildi. MS 280 ile 310 yılları arasına tarihlenen bu birikimin, imparatorluktaki para reformu ve ekonomik istikrarsızlık döneminde tedavülden çekilen paraları temsil ettiği düşünülüyor.