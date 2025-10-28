Tarihin en sert fırtınasını, şehirlerin boşaltılması ve binaların yıkılmasına sebep olurken, bazıları için benzeri görülmemiş bir fırsat oldu.

ABD Hava Kuvvetleri rezerv birliği "Fırtına Avcıları", ölümcül fırtınanın gözüne uçtu. Saatte 282 kilometreye varan rüzgar hızlarına dayanan ABD uçağı, Ulusual Fırtına Merkezi için veri topladı.

Fırtanın içinde süzülen ve X'te "Tropik Tehlike Kovboyu" ismini kuıllanan pilot, dev bulut duvarlarının arasında uçtuğu görüntüleri sosyal medyada yayınladı.

Yayınlanan görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Görüntülendiği andan itibaren video on binlerce kez paylaşıldı. Pilotun ise sağ salim indiği, durumunun iyi olduğu aktarıldı.