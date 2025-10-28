Pandemi döneminde artan e-ticaret talebiyle hızla büyüyen Amazon, şimdi bu hızlı genişlemenin faturasını ödemek zorunda. Şirket, “aşırı işe alım” politikasının yarattığı mali baskıyı azaltmak amacıyla dev bir küçülme operasyonuna girdi. Bugün itibarıyla binlerce çalışan, işten çıkarıldıklarını bildiren e-postalar aldı.

30 B İ N K İŞİ Y İ ETK İ LEYECEK KARAR

CNBC’nin haberine göre, Amazon’un planına göre, toplam 1,55 milyonluk iş gücünün yaklaşık 30 bin kişilik kısmı tasfiye edilecek. Bu rakam, kurumsal kadrodaki yaklaşık 350 bin çalışanın yüzde 10’una denk geliyor. Dolayısıyla bu adım, şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgası olarak kayıtlara geçecek.

2022’nin sonlarında başlayan yeniden yapılanma sürecinde 27 bin kişiyi işten çıkaran Amazon, bu yeni dalgayla birlikte küçülme politikasını yeni bir boyuta taşıyor. Şirket, küresel ekonomik durgunluk ve azalan talep ortamında kaynaklarını daha verimli kullanmayı hedefliyor.

B İ R Ç OK DEPARTMANDA KAPSAMLI ETK İ

Küçülme yalnızca depo ve operasyon bölümleriyle sınırlı kalmayacak. İnsan kaynakları, cihaz üretimi, hizmet departmanları ve Amazon Web Services (AWS) gibi kritik birimlerde de kesintiler yapılacak. Özellikle cihaz, iletişim ve podcast ekiplerinde daha önce küçük çaplı daralmalar yaşanmıştı; ancak bu kez kapsam çok daha geniş.

“V ER İ ML İ L İ K D Ö NEM İ ” B A Ş LADI

Amazon’un CEO’su Andy Jassy, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda “kontrollü büyüme” ve “verimlilik artışı”na vurgu yapmıştı. Uzmanlara göre Amazon’un bu kararı, teknoloji devleri arasında yaygınlaşan “verimlilik odaklı yeniden yapılanma” eğiliminin bir yansıması. Şirketin amacı, operasyonel maliyetleri düşürüp kârlılığı yeniden artırmak.

PANDEM İ SONRASI YEN İ D Ö NEM

Uzmanlar, Amazon’un aldığı bu kararın pandemi sonrası teknoloji sektöründe yaşanan ekonomik dengelenmenin en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu belirtiyor. Şirket, geçmişteki hızlı büyümenin getirdiği mali yükleri hafifleterek daha sürdürülebilir bir yapıya geçmeyi hedefliyor.

Bu süreç, yalnızca Amazon için değil, tüm teknoloji sektörü için “yeni bir dönemin başlangıcı” olarak değerlendiriliyor.