İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği askeri operasyonun ardından Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemesiyle birlikte uluslararası piyasalarda gerilim tarihi seviyelere yükseldi.



Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan çok sayıda nakliye şirketi taşımacılık faaliyetlerini durdururken, haftaya yüzde 13 yükselişle başlayan Brent Petrol gün içerisinde inişli-çıkışlı bir performans sergiledi.



AKARYAKITA TARİHİN EN BÜYÜK ZAMMI GELİYOR



Geçtiğimiz hafta yapılan zamların ardından 60 lirayı aşan motorin, akaryakıt fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından tüm zamanların en yüksek zammını alacak.



Gazeteci Olcay Aydilek, salıyı çarşambaya bağlayan gece motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş zam yapılacağını duyurdu. Benzinin litresine yapılacak zam miktarı ise 2,10 TL oldu.



Motorine yapılacak 5,60 TL'lik zam, Cumhuriyet tarihi boyunca bir akaryakıt ürününe miktar olarak tek seferde yapılan en yüksek zam olarak kayıtlara geçecek.

2 Mart 2026 tarihi itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:



MOTORİN (DİZEL)



İstanbul (Avrupa): 60.33 TL/L

İstanbul (Anadolu): 60.21 TL/L

İzmir: 61.73 TL/L

Ankara: 61.45 TL/L



BENZİN



İstanbul (Avrupa): 58.28 TL/L

İstanbul (Anadolu): 58.13 TL/L

İzmir: 59.52 TL/L

Ankara: 59.23 TL/L