Ankara halkının satın alıp Atatürk’e hediye ettiği bir bağ evi olan Çankaya Köşkü, uzun bir aradan sonra bir programa ev sahipliği yaptı. Çalışmalarını Beştepe Sarayı’nda sürdüren Erdoğan, 2 yıl aradan sonra ilk kez Çankaya Köşkü’nde şehit aileleriyle iftara katıldı. Erdoğan son olarak Kasım 2024’de Bakanlar Kurulu’nu burada toplamıştı.

Atatürk Çankaya Köşkü’nde.

12 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ

29 Aralık 2014’den bu yana 12 yıldır çalışmalarını Beştepe Sarayı’nda sürdüren Erdoğan Çankaya Köşküne çok ender geliyor. Köşkte halen Cumhurbaşkanlığına ait birimler bulunuyor.

Çankaya Köşkü bir bağ eviydi.

1930’da yeni bir binalar yapılarak genişletilen ve 438 dönüm üzerine kurulu bulunan Çankaya Köşkü 1921’den 2014’e kadar 93 yıl içinde Atatürk, İsmet İnönü Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül’e ev sahipliği yaptı.

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte adres Beştepe Sarayı oldu. Kulislerde ‘Çankaya’ olarak anılan Cumhurbaşkanlığı,12 yıldır ‘Beştepe ya da Külliye’ olarak dile getiriliyor.

NELER GÖRDÜ NELER

Çankaya Köşkü, Cumhuriyetin ilanı, hilafetin kaldırılması, nüfus mübadelesi, Kore’ye asker gönderme Kıbrıs Barış Harekatı, Kardak ve Anayasa fırlatma krizi gibi birçok önemli karar ve olayın da tanığı oldu. 27 Mayıs ve 12 Eylül darbeleri, 1971 muhtırası, 28 Şubat post modern darbesi ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası da ülkenin en kritik merkezi konumuna geldi. Çankaya Köşkü’nde Başbakan ve Cumhurbaşkanları Turgut Özal ile Kenan Evren, Yıldırım Akbulut ile Turgut Özal, Tansu Çiller ile Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ile Süleyman Demirel, Bülent Ecevit-Mesut Yılmaz-Tayyip Erdoğan ile Ahmet Necdet Sezer arasında da birçok kriz yaşandı.

Aslında 1071 rakım

Dönemim DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından yıldızının barışmadığı Turgut Özal’a “Cumhurbaşkanı” dememek için “864 rakımlı tepenin sakini” sıfatını yakıştırmıştı. ‘’864 rakımlı tepe’’ Çankaya Köşkü’nün ikinci ismi oldu. Daha sonra Abdullah Gül döneminde yapılan bir ölçümde Çankaya Köşkünün rakımı 1071 olarak tespit edildi. Ancak Çankaya Köşkü Süleyman Demirel’in gündeme getirdiği ‘864’ rakamı ile anılmaya devam ediliyor.

Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde şehit aileleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını Çankaya Köşkü’nde şehit aileleri ile yaptı. Cumhurbaşkanı programda yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecinde kayda değer mesafe alındığını söyledi. Gelenekselleşen program kapsamında Erdoğan, yaptığı konuşmada, “Yaklaşık yarım asırdır milletimizin yüreğini yakan bu musibetten Türkiye’yi inşallah ebediyen kurtarmakta kararlıyız” ifadelerine yer verdi.