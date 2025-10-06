Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe kazılarındaki önemli keşfi "Tarihte bir ilk" diyerek duyurdu.

Ersoy, "Taş Tepeler Projemiz kapsamında yürütülen kazılarda, ilk kez insan yüzü betimli bir T biçimli dikilitaş gün yüzüne çıkarıldı!" dedi.

Ersoy, "Daha önceki örneklerde insanı temsil ettiği düşünülen dikilitaşlar, bu keşifle birlikte anlamını derinleştirdi. Karahantepe’de bulunan bu eser, Neolitik çağ insanının kendini T biçimli sütuna işlediği ilk örnek olarak insanlık tarihine ışık tutuyor." ifadesini kullandı.

"12 BİN YIL ÖNCESİNDEN BUGÜNE UZANAN BİR BAKIŞ..."

Ersoy şunları kaydetti:

"Keskin yüz hatları, derin göz çukurları ve belirgin burnuyla bu yüz, 12 bin yıl öncesinden bugüne uzanan bir bakışı taşıyor.

Anadolu’nun kadim topraklarında her keşif, ortak geçmişimizi biraz daha görünür kılıyor.

Bu mirası korumaya, anlamaya ve dünyayla paylaşmaya devam ediyoruz.

Bu önemli keşfe emek veren kazı ekibimize teşekkür ediyorum."