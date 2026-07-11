NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, milli basketbolcu Tarık Biberovic ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı. NBA Batı Konferansı ekibi, 25 yaşındaki forvetle 2 yıllık toplam 6 milyon dolar değerinde kontrat imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Biberovic, son birkaç sezonda Avrupa'nın en arzu edilen oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Son yedi yıldır hem Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde hem de EuroLeague'de oynayan Fenerbahçe Beko'da oynadı. Biberovic, kulübün 2025'te Abu Dhabi'de ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve daha yakın zamanda Nisan ayında Zalgiris'e karşı oynanan playoff maçında sekiz üçlükten altısını isabet ederek 26 sayı attı. Fenerbahçe ayrıca Tarık'la dört Türk Süper Ligi şampiyonluğu kazandı."