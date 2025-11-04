Nakşibendi Tarikatı’na bağlı Menzil Cemaati, 1970’lerden bu yana Türkiye’nin en etkili dini yapılarından biri olarak biliniyor. Bugün milyarlarca liralık serveti yöneten bir ekonomik güç haline geldi.

Son yıllarda cemaatin gündeme gelmesinin başlıca nedeni ise “miras kavgası.” 2023’te ölen Abdülbaki Erol, yerine bir halef bırakmadığı için oğulları arasında miras ve liderlik kavgası var. DW’den Okan Yücel’in derlemesine göre, Cumhur İttifakı’nın destekçisi Menzil’in ekonomisi özetle şöyle:

MİLYONLUK İHALELER

-Tarikatın ekonomik ağı, 1997’de kurulan Semerkand Şirketler Grubu etrafında şekillendi. Grubun ilk kuruluşu “Semerkand Konut Yapı Kooperatifi” olurken, bugün 76 kentte temsilciliği var. Sonrasında gıda, inşaat, medya ve sağlık gibi pek çok alanda şirketler kuruldu. 2010’da kurulan Semerkand Gıda, daha sonra Nakış Toptan Gıda adını aldı. Bu şirket, 2020’de AKP’li Körfez Belediyesi’nden, 2023’te de Şile Belediyesi’nden toplam değeri 1.5 milyon TL’yi bulan iki ihale kazandı.

Menzil Köyü’nde cemaatin kendi tesisleri var.

PANDEMİ KIYAĞI

-Cemaatin sağlık alanındaki en güçlü kolu Techno Health. Şirket bugüne kadar devletten toplam 73 ihale alarak 656 milyon TL’lik bir gelir elde etti. Pandemide Covid-19 testleri ihalelerini de bu şirket aldı; sadece bu ihalelerin bedeli 234 milyon TL’yi buldu. Sağlık Bakanlığı’ndan ise toplam 453 milyon TL’lik 37 ihale verildi.

Cemaatin merkezi Adıyaman’ın Menzil köyü. Köydeki görkemli yapılar Menzil’in ekonomisini yansıtıyor.

-Menzil’e bağlı Beşir Derneği’ne 2018’de “izin almadan yardım toplama hakkı” tanındı. Bu ayrıcalıklarla derneğin varlıkları 10 yılda 75 kat artarak 2024 itibarıyla 414 milyon 646 bin TL’ye ulaştı.

-Abdülbaki Erol’un oğlu Muhammed Saki Erol’a göre, “en az 17 milyar TL’lik bir servet” söz konusu.

Silahlar konuştu 4 kişi yaralandı

Menzil’deki miras kavgasında ilk kez silahlar konuştu. Bir hafta önce İstanbul Sancaktepe’de, iki grup arasındaki dergah kavgası nedeniyle kan aktı. Dergahın tapusunun kendisinde olduğunu söyleyen Seyit Fettah’a yakın grup Seyit Saki’ye yakın grubun dergahtan çıkmasını isteyince aralarında kavga çıktı. Kavga sonrası silahını alıp gelen kişi kalabalıktan iki kişiyi vurdu. Kalabalık araya girince çıkan ardebede iki kişi daha vuruldu.