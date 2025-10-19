Türkiye’nin en popüler YouTuber’larından Enes Batur, son günlerde hem paylaşımları hem de sessizliğiyle konuşuluyor. 16 milyon aboneye sahip YouTube kanalını kapatan ve Instagram’daki tüm fotoğraflarını silen Batur’un, yalnızca bir gönderi bırakması dikkat çekti. Ünlü içerik üreticisinin bu tavrı, “Enes Batur’a ne oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

"TARİKAT" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Batur hakkında dikkat çekici iddialar, CharmQuell adlı bir sosyal medya kullanıcısından geldi. CharmQuell, Enes Batur’un bazı paylaşımlarının “tarikat temaları” içerdiğini ve bunun tesadüf olmadığını öne sürdü. Enes’le 2023’ten beri tanıştıklarını söyleyen kullanıcı, “oturduğu mekandaki objelerle bile tuhaf bir bağ kurduğunu” iddia etti.

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok takipçi Batur’un son dönemdeki davranışlarının “psikolojik bir çöküşün işareti olabileceğini” savundu.

ARKADAŞI DESTEK OLDU: YANINDAYIZ ENES

İddialar sonrası sessizliği bozan ilk isim, Enes Batur’un yakın arkadaşı Berkcan Güven oldu.

Güven, Instagram hikâyesinden yaptığı paylaşımda hem Batur’a destek verdi hem de yapılan yorumlara tepki gösterdi:

“Bir insanın özel hayatını, yakın çevresinden duyduklarınızı bu kadar kolay paylaşmamalısınız. Paylaşmayı geçtim, bu videoda adamın yaşadığı travma üzerinden çıkar sağlamanız ne kadar mantıklı?”

Güven, sözlerinin sonunda duygusal bir mesaj da paylaştı: “Enes yanındayız, umarım en kısa sürede iyileşirsin. Sana hiçbir yerden ulaşamadığım için bunu story olarak atıyorum.”

SESSİZLİK SÜRÜYOR

Tüm bu tartışmalar sürerken, Enes Batur’dan hâlâ herhangi bir açıklama gelmedi.

Ne YouTube kanalında ne de sosyal medya hesaplarında yeni bir paylaşım yapan ünlü isim, dijital dünyadan tamamen çekilmiş gibi görünüyor. Batur’un hem çevresinin hem de hayranlarının tek dileği, genç fenomenin yeniden sağlıklı ve güçlü şekilde dönmesi.