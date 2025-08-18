Konya’nın Beyşehir ilçesinde yaşayan Sadık Karaaslan’ın başı Nakşibendi tarikatına yakın olan Safa Vakfı ile dertte. İddiaya göre, Safa Vakfı, Sadık Karaaslan’a ait Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi’nde bulunan arsasına özel okul inşa etti. Bununla da yetinmeyen Vakıf yöneticileri, sahte kira sözleşmeleri de düzenleyerek Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdi.

“ARSAMI GASP EDİYORLAR”

Durumu fark eden Sadık Karaaslan özel okulun sahipleriyle arsasını boşaltmaları için görüştü ama sonuç alamadı. Mağdur olduğunu ifade eden Karaaslan, arsasının gasp edildiğini kaydetti.

“TAPULU ARSAMIZI TERK ETMEME KONUSUNDA ISRARCILAR”

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de dilekçe veren Karaaslan, şunları söyledi:

Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi’nde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Tuğra Okulları, Özel Tuğra Fen Lisesi ve Özel Tuğra Ortaokulu olarak faaliyet gösteren bir özel okul bulunuyor. Bu özel okul arsami gasp etmektedir. Şöyle ki, bahsetmiş olduğum özel okul Müftü Mahallesi 728 ada 12 parselde bulunmaktadır. Yan tarafında 728 ada 5 parsel tarafımıza ait olup okulun spor alanları arsamız üzerine bilgimiz ve rızamız olmadan inşa edilmiş ve aktif kullanılmaktadır. Yine bahçe olarak kullandıkları diğer parsel 728 ada 6 parsel de başkasına aittir. Söz konusu arsam ve diğer arsaya ilişkin kira sözleşmesi bulunmaktadır. Okul sahipleri ile uzun süresidir arsamızı terk etmeleri hususunda defalarca görüşülmüştür, inşaat yapmak istediğimiz tapulu arsamızı terk etmeme konusunda ısrarcı olmuşlardır. Milli Eğitim’e okul açılışında bu arsa ile ilgili bir kira sözleşmesi sunulmuş ise biz böyle bir kira sözleşmesi imzalamadığımız için Milli Eğitim Müdürlüğü kandırılarak sahte kira sözleşmesi ile okul açılmıştır. Bir okulda kullanılan tüm alanların röleve planında gösterilme zorunluluğu bulunmaktadır, arsamız üzerine inşa edilen spor alanları da dahil rölevede görünmelidir. Bu nedenle öncelikle ilgili okulun arsamızı terk etmesini, okul ruhsatı alınırken bir kira sözleşmesi sunulmuş ise sunulan kira sözleşmesinde ki imzaların sahteliği için ilgili kurum ve yetkilileri hakkında dava açmak üzere söz konusu kira sözleşmesinin örneğinin tarafımıza verilmesini talep ediyoruz. Arsamdan çıkmamaları nedeniyle ben mağdur oluyorum.”