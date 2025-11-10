Kocaeli Müftülüğünün Atatürk içim Mevlit okutulma kararını tekbirlerle protesto eden bir grup Aczimendi tarikatı mensubuna yanıtı halk verdi.
Kocaeli Valiliği, 10 Kasım pazartesi günü Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle tüm camilerde mevlid-i şerif okutulacağını açıklamasının ardından İstanbul'da 25, Kocaeli'de 10-15 kişilik tarikat mensupları tarafından 'protesto' edildi.
Kocaeli'de Atatürk karşıtı eylem yapan 10-15 kişilik Aczimendi tarikatı üyelerine ise yanıtı halk verdi
'Kemalizm' yazan siyah çöp poşetinin önünde, "Kahrolsun Kemalizm" pankartı taşıyan, tekbir getiren ve basın açıklaması yapan küçük gruba vatandaşlar tepki gösterdi.
Vatandaşlar tarikat üyelerine karşı 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz', 'Türkiye laiktir laik kalacak' sloganı attı.