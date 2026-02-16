stanbul’da yaşayan D.Ş., 2017’de Kur’an’a Hizmet Vakfı yöneticisinin tecavüzüne uğradı. Bu şahısla evlendirilen kadının, bir kız çocuğu oldu. Ancak adam, çocuk 3 yaşındayken onu da istismar etti. Olay yargıya yansıdı. Savcılık “Kuvvetli delil var” dedi ama sapık tutuklanmadı.

'BENİ ÖLDÜREBİLİRLER'



“Karanlık bir yapıyla tek başına savaşıyorum” diyen D.Ş., 4 yılda sonuç çıkmayınca, 5 Mayıs’taki karar duruşması öncesi Anadolu Adliyesi’nde nöbet başlattı. Sesini duyurmaya çalıştı. “Beni öldürüp intihar süsü verebilirler” diyen kadının feryadını, sanatçı Gülben Ergen duydu.

CESUR VE ACILI ANNE



D.Ş.’nin evine giden Ergen bu ziyaretini, “Tecavüzcüsüyle evlendirilen, sağlıklı kızı yataktan çıkamaz hale getirilen cesur, acılı annenin çığlığını duydum” sözleriyle duyurdu. Bunun üzerine anne-kız hastaneye alındı. Terapiye başlandığını söyleyen Ergen, D.Ş.’ye destek çağrısı yaptı





