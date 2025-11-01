Gülnur SAYDAM

Tasarruf tedbirleri, “Araç alım yasağı” denirken Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ildeki Tarım ve Orman Bakanlığı yöneticilerine dağıtmak üzere TOGG marka araçları Bakanlık binası önünde sıraya dizdi. Çiftçi ve hayvancı artan maliyetler ve yeterli olmayan tarım politikaları nedeniyle üretimi bırakmaya başlamışken Bakanlık itibarını daha önceliğe koydu. Bakanlık önünde sıraya dizilen TOGG’lar, görenleri şaşırttı,

SÖZCÜ’ye konuşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut; “Çiftçi ve esnaf her gün kan ağlıyor ekonomik kriz yüzünden iflas eden edene. Çiftçi tarlasını süreceği traktörüne mazot alacak para bulamazken Tarım ve Orman Bakanlığı yöneticilerine TOGG dağıtıyor. Bu duyarsızlık halktan kopuşluk sadece AKP’ye yakışır bir zihniyet” dedi. Barut şöyle konuştu:

“Çiftçinin ocağı söndü, ülkede üretim bitti. Emektar çiftçinin bankaya borcu 1 trilyon 150 milyarı aştı. Çiftçiye 773 milyar lira destek verilmesi gerekilirken AKP çiftçiye 168 milyar reva görüyor bütçe ile. Tarıma verilecek desteğin 16 katı faiz lobisine gidecek.”

Tarım yazarı Gazi Kutlu da, “Bankalarla icralık olan çiftçi sayısı son bir yılda 3 kat arttı. Üretici ekonomik krizde üretemez noktaya geldi. Tarım ülkesiyiz ama tüketici dünyanın en pahalı gıdasını tüketiyor artık. Tasarruf yapılması gereken dönemde Bakanlık TOGG dağıtıyor” dedi.