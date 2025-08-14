Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Fiyatlar makul’ diyerek alışveriş yaptığı Tarım Kredi Mağazalarında, ağır çöp çuvalını taşımakta zorlanan ve görüntüleri sosyal medyada olay yaratan kadın personel, “Kurumun itibarını zedelediği’’ gerekçesiyle işten çıkarıldı. 2024 yılını 2 milyar 254 milyon lira zararla kapatan KOOP mağazaları bu yılın ilk 6 ayında da 1.6 milyar lira zarar etti.

AKP’Lİ DOLDURULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en az 1000 şube açılmasını istediği kurumu yüksek ücretler alan AKP’liler yönetiyor. Doğayı tahrip eden madencilik projeleri ve Salda Gölü altın madeni ile de gündeme gelen AKP Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun kuzeni Numan Nasıroğlu da Yönetim Kurulu üyesi oldu. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki Tarım Kredi KOOP markette ağır bir çöp poşetini taşımakta zorlanan kadın elemanın işten çıkarıldığını Ali Ekber Yıldırım’ın yöneticisi olduğu “Tarımdan Haber’’ sitesi duyurdu.

KADINA BÜYÜK YÜK

Tarım Kredi Marketler’de çalışan kadının, elindeki çöp çuvalını taşımakta zorlandığı anlara ait görüntüler sosyal medyada büyük yankı yarattı. Tarım Kredi Market yönetimi de ağır çalışma şartları nedeniyle eleştirildi. Bu görüntülerin sosyal medyada yer alması sonrası, Kooperatif yönetimi kadın çalışanını “Kurumun itibarını zedelediği’’ gerekçesiyle işten çıkardı.

Erdoğan alışveriş yapmış ‘Burası ucuz’ demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021’de evinin yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi marketine gitmişti. Bu marketlerin vatandaşların kesesine uygun olduğunu belirten Erdoğan şunları söylemişti: “Tabii bunların süratle çoğaltılması noktasında verdiğimiz talimatlar var. Vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın, piyasayı balanse etmenin gayreti içerisinde olacağız.” demişti.