Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yeni adıyla "KOOP Market"in yeni marka kimliği, iletişim vizyonu ve kampanyası basın toplantısında tanıtıldı.

Toplantıya, Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli ile Tarım Kredi KOOP Market Genel Müdürü Şevket Varol Halepli'nin yanı sıra Tarım Kredi Grubu yöneticileri ve davetliler katıldı.

YENİ AÇILAN MARKETLERİN TABELALARI YENİ OLACAK

Şevket Varol Halepli, toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında hizmet gösteren Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bugünden itibaren yeni adıyla KOOP Market markasıyla hizmet vermeye devam edecek." dedi.

Yaklaşık 6 ay öncesinde markanın yenilendiğini söyleyen Halepli, "Peyderpey yeni açtığımız mağazalarda veya yenilediğimiz mağazalarda eski Tarım Kredi Kooperatif Marketleri logosunu değiştiriyoruz. Bu değiştirme işlemini sadece yeni marketlerimizde ve yenilediğimiz marketlerde yapacağız. Hiçbir şekilde eski marketlerimizin tabelalarını değiştirmeyeceğiz." diye konuştu.