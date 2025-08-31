Tarım Kredi Kooperatifleri’nin iştirak şirketlerinde kriz bitmek bilmiyor. Gübretaş’taki grev krizinin ardından şimdi de Tarım Kredi Marketleri’nde büyük bir işten çıkarma dalgası yaşanıyor.

Ekonomik sıkıntılar gerekçe gösterilerek geçtiğimiz aylarda yaklaşık 1.200 market çalışanının işine son verilmişti. Şimdi ise şirketin bölge yöneticilerine yönelik yeni bir tasfiye süreci başlatıldığı öğrenildi.

BÖLGE YÖNETİMLERİ KAPATILDI

Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül’den itibaren Türkiye genelindeki 129 bölge yöneticisinden 92’sinin görevine son verilecek. Şirketten yöneticilere gönderilen yazıda, ekonomik gerekçelerle “bölge yöneticisi biriminin kapatıldığı” bildirildi. Böylece sadece 37 yönetici ile yola devam edileceği, geri kalanlarla yolların ayrılacağı ifade edildi.

ZARARLAR KATLANDI

Yüksek finansman giderleri ve ürün kayıpları nedeniyle şirketin zararlarının arttığı biliniyor. Yönetimin bu tabloya çözüm olarak “personel kıyımı”na yönelmesi dikkat çekti.