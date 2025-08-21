Tarım Kredi marketleriyle çiftçiden ucuza gelen tarım ürünlerini uygun fiyatla satmayı hedefleyen iktidarın planı boşa düştü.

Tarım Kredi'nin kısa vadeli borçlarının 16.5 milyar liraya ulaştığı belirtilirken; 29 milyarlık satışa karşı 24.5 milyar lira maliyet oluştuğu ortaya çıktı. Kurumun zararı ve vergi borcunu kapatmak için 4.2 milyar liraya ihtiyacı bulunuyor.

Tarım Kredi ile istediğini bulamayan iktidar bu kez "Cumhur Reyonu" adıyla yeni bir planı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

55 BİN MARKETE CUMHUR REYONU GELECEK İDDİASI

İktidara yakın Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; sayıları 55 bini bulan zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarını düşürmek için, her marketin yüzde 10-15'lik kısmında Cumhur Reyonu köşesi açılacak ve ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak. Marketler ürünleri devletin açtığı depolardan alacak ve aracı zinciri ortadan kalkacak. Ayrıca, fiyatlar tüm Türkiye'de sabit olacak.

HEDEF GIDA ENFLASYONUNU DÜŞÜRMEK

Haberde bu projeyle; Market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikalarının devletin açtığı depolardan ürün alması planlanırken; Türkiye'nin hemen her yerinde geniş şube ağı olan zincir marketlerin uygulamaya dahil edilmesi sayesinde, vatandaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100- 150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanabilecek. Eczane örneğinde olduğu gibi ülke çapında tek fiyat uygulanacak.

Modelin hayata geçmesiyle enflasyon sepetindeki gıda grubunda fiyat artışlarının dizginlenmesi hedefleniyor.