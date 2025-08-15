CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Tarım kredi teknik olarak iflas etmiştir. Kurum çiftçiyi korumak yerine borç yükü ve piyasa baskısı altında ezildi. Toplam zararı ve 1.5 milyarlık vergi borcunu kapatmak için 4.2 milyar liraya ihtiyacı var. Tarım Kredi çiftçi yararına değil, piyasa oyuncuları ve belli şirket gruplarının lehine çalışıyor” dedi.

Yandaşa çalışıyor

Bu yönetim anlayışı ile üreticinin korunamayacağını söyleyen Adem, “Böyle bir yönetim anlayışı ile ne üretici korunabilir ne de gıda fiyatları kontrol altına alınır. Kurum asli görevlerinden uzaklaşmış, ürünler çiftçiden değil, çoğu zaman yandaş firmalardan alınıyor. Üretici, tefeci ve özel bankaların yüksek faizli kredilerine mahkûm edilmiş. Kısa vadeli borçlar 16.5 milyar liraya ulaşmış. Bu tam bir ‘Teknik iflas’ ve kısa vadeli borçlar, mevcut varlıklarla karşılanamıyor. Satış rakamları da vahim, 29 milyar liralık satışa karşı 24.5 milyar lira maliyet oluşmuş. Kurumun zararı ve vergi borcunu kapatmak için 4.2 milyar liraya ihtiyaç var. Bunun 2.7 milyarı finansman gideri, 1.5 milyarı ise vergi yükü. Bu tablo, Tarım Kredi’nin çiftçi yararına değil, piyasa oyuncuları yararına olduğunu gösterir.”

Şubeler artmadı zarar katlandı

Evinin yakınındaki Tarım Kredi Kooperatifi Marketi’nde alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu marketlerin şube sayılarının artırılacağını söylemişti. Ancak şube sayıları artmadığı gibi, kurumun zararı da katlandı. Öte yandan üreticiler de kuruma mal satamadıklarını ve destek göremediklerini sık sık dile getirdi.