Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde 4'üncü Tarım Orman Şurası kapsamında düzenlenen, 'İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar' atölye çalışmasına katıldı. Bakan Yumaklı, AK Parti hükümetleri döneminde yeşil vatanı geliştirmek için çok önemli işler yapıldığını belirterek, "Bu zaman diliminde yaklaşık olarak söylüyorum bu rakamı; 8 milyara yakın, 7,5 milyardan fazla tohum ve fidan toprakla buluşturuldu. Bu sayede bugün 24,3 milyon hektarla dünyada önemli orman varlığına sahip ve bunu da geliştiren bir ülke olarak yer almış olduk. Yine, kırsal kalkınmanın en önemli ayaklarından birisi de orman ve ormancılık sektörü. 57 projemiz var. Bu kapsamda yine son 22 yılda 285 bin aileye 34 milyar liraya yakın hibe ve destek sağlanmış oldu. Ormanlardan sadece odun elde edilmiyor. Odun dışı orman ürünlerinin de ekonomimize çok önemli katkısı var. 2002 yılında 31 bin tonken, bugün 39 kat artışta 1,2 milyon tona yakın orman dışı ürün elde etmiş durumdayız. 2024 yılındaki orman ürünleri sektörümüzün 1,4 milyar dolar civarında ülkemiz ekonomisine katkısı söz konusu. Yine ülkemizin dünya liginde 2'nci sırada olduğu ve 1'inci sırayı zorladığı bal üretimi konusunda da ormanlarımızın çok önemli bir yeri var" diye konuştu.

'ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 85'İ İNSAN KAYNAKLI'

Orman yangınlarının yüzde 85'inin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, "Bunun için orman yangınlarıyla mücadele konusunda sizin kabiliyetinizin ve kapasitenizin son derece gelişmiş olması gerekir. 2002 yılında 73 ton olan Türkiye'nin su atma kapasitesi, bugün 27 uçak ve 105 helikopterle bu rakam yaklaşık 450 tona gelmiş durumda. Arazöz sayısı yine 3 kat artışta 1766'ya çıktı. İş makinesi 6 kat artışta 831 adede çıktı. Yine 2 bin 742 yangına ilk müdahale aracını ve 14 insansız hava aracını (İHA) hizmete aldık. Bu alanda İHA kullanan Avrupa'da ilk, dünyada 2'nci ülkeyiz" dedi.

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını belirterek, "Yeşil vatanı koruma anlamında daha güçlü bir savunma hattı oluşturmak, çok hızlı gelen ve yıkıcı gelen iklim değişikliğinin orman yangınlarıyla mücadele kısmında daha etkili olabilmek adına buradan da bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aralarında 3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı toplamda 8 bin 500 kişilik yeni ekip arkadaşlarımızı ilerleyen aylarda kendi ekiplerimize katmış olacağız. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.