GÜLNUR SAYDAM

Geçtiğimiz haftalarda SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği Sibirya soğukları Adana, Mersin, Hatay, Alanya ve Antalya illerinde zirai dona neden oldu. Ürünler tarlada dondu. Zaten tarlalara verilen su nedeni ile çiftçi zordaydı. Üzerine yaşanan zirai don ise bu yıl ürünlerin tarlada kayıplarına neden oldu. Çiftçiler bölgenin afet bölgesi olmasını ve kredilerinin ertelenmesini istiyor. Eğer destek gelmezse Çukurova ve Amik Ovasında artık tarım yapmanın imkansız olacağını belirtiyorlar.

Kozan İlçesinin en büyük narenciye üretim merkezlerinden biri olan Bucak Mahalle Muhtarı Mehmet Divarcıoğluİ "Yaklaşık 15-20 bin dönüm arazide üretim yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan don nedeni ile ağaçlar da zarar gördü. Portakalın yüzde 60’ı satıldı. Geri kalan yüzde 40’ında acıma olduğu için şurup yapılamıyor. Hem bu sene zarar var hem de gelecek yılın çiçekleri zararda." dedi.

Divarcıoğlu; bölgenin afet bölgesi ilan edilerek çiftçiye destek verilmesini talep etti.

Adana’da çiftçilik yapan Yılmaz Durmuş; bu yıl başta marulda çok zararları olduğunu belirtti. Durmuş, "Hem zirai don hem de havanın kuraklığı buradaki ağaçların verimini öldürdü. Defalarca yetkililere söyledik. Zaten artan işçi, gübre, aşı, mazot maliyetleri nedeniyle kafa kafaya sezonu bitiriyorduk. Üzerine bir de kötü hava şartları bizim belimizi kırdı. Kredileri nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. Zordayız yani destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

FİYATLAR KATLANDI

Hatay’da zirai dondan zarar gördü. Defne ilçesindeki kapya biber seralarında biberin kilosu dondan önce 50 lira iken şimdi 80 liraya ulaştı. Öyle ki tarladan 80 liraya çıkan kapya biber büyük şehirlere ulaşana kadar fiyatı katlanıyor. Bazı marketler kilosu 150 liraya satılıyor.