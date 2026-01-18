Tarkan, uzun bir aranın ardından İstanbul konserleri ile sahnelere döndü. Sekiz konserlik özel serinin ilk konserine çıkan Tarkan, sahneden Mabel Matiz’e seslendi.

Tarkan, “Canım arkadaşım hoş geldin. Seni burada aramızda görmek ne güzel. Seni çok seviyorum, her şeyinle olduğun gibi. Tüm desteğimizle, kalbimizle yanındayız her zaman. Bu şarkıyı da sana söylüyorum o zaman” diyerek sevilen şarkılarından “Hepsi Senin mi?” şarkısını söyledi.

MABEL MATİZ HAKİM KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, "Perperişan" isimli şarkısıyla "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek"

suçlamasıyla 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkmıştı.

Mabel Matiz'e şarkının sözlerinin "kadın tarafından bir erkeğe mi söylendiği” sorusu yöneltildi,

Matiz soruya tepki gösterdi.





Matiz, “Bu şarkılarda bir art niyet yoktur. Sanatçı duruşum ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir.

Çocuklar ve gençler için sakıncalı bulduğum şarkı sözlerini değiştirerek söylüyorum konserlerde. Suçlamaları kabul etmiyorum demişti.