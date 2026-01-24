Tarkan uzun bir aranın ardından İstanbul'da konser serisiyle sevenleriyle buluşmaya başladı.

Binlerce kişinin akın ettiği konser görüntüleri sosyal medyada gündem olmaya devam ederken komedyen Miray Akovalıgil, yaptığı paylaşımla bilet isyanını dile getirdi.

Miray Akovalıgil, yayınladığı videoda bilet bulamamanın yarattığı hayal kırıklığını mizahi bir dille anlatarak, Tarkan'a yeni konser tarihleri çağrısında bulundu.

Kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşım, sanatçının da dikkatinden kaçmadı.

"YERİN AYRILMIŞ BİL"

Tarkan, Miray Akovalıgil'in videosuna yaptığı yorumda şu ifadeleri kullandı: "Miray ne komiksin sen yaa, çok güldürdün beni. Sen çok yaşa. İstediğin konsere yerin ayrılmış bil, bekliyorum."